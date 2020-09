INTERVENEZ ! Pour sa sixième saison, "VOUS AVEZ DIT FRAGILE ?" se réinvente et devient interactive. Dès 21h25, vous pouvez participer à l'émission et réagir en direct. Il vous suffit d'appeler le 04.72.38.20.23* ou de nous écrire à direct @rcf.fr.

Entre parents et enfants, peut-on tout se dire ?

Dans "VOUS AVEZ DIT FRAGILE", la parole de ceux que l'on entend peu, les plus pauvres, les plus fragiles, ceux qui ont rarement voix au chapitre dans les médias, reste au cœur de l'émission. Pour cette première de l'année, Anne Kerléo, avec Daniel Maciel de Participation et Fraternité, ainsi que Noémie Thiesson, la directrice de la Maison des familles de Vaulx-en-Velin, vous proposent une rencontre sur le thème : "Entre parents et enfants, peut-on tout se dire ?". Vous êtes invités à réagir aux témoignages, à poser vos questions ou à nous raconter votre expérience, en intervenant en direct à l'antenne.

La Maison des familles, un lieu de convivialité

"L'éducation, on ne parle pratiquement que de ça !" témoignent les mamans de la Maison des familles. Née d'un partenariat entre les Apprentis d'Auteuil et le Secours catholique - Caritas France, la Maison des familles de Vaulx-en-Velin, dans la métropole lyonnaise, offre aux personnes en situation de vulnérabilité, économique ou relationnelle, un lieu de partage et de rencontre. Ainsi, Ralia, mère de trois enfants, y a trouvé "un lieu de ressourcement" où "on passe de bons moments ensemble, on partage nos pleurs comme nos rires..."

La maison des familles ACCOMPAGNE LES PARENTS DANS LEUR RÔLE ÉDUCATIF

Des parents qui ne se sentent pas capables d’élever leurs enfants... À l'heure où on parle de plus en plus de burn out parental et d'une forme de pression exercée sur les parents, le phénomène concerne tous les milieux socio-professionnels. Mais pour les familles en situation de précarité ou d'isolement, cela est d'autant plus vrai que l'image de soi est abimée.

L'objectif de la Maison des familles est notamment d'accompagner les parents dans l’exercice de leur rôle éducatif. Ainsi, elle propose des "moments YAPP" - pour "Y a pas de parent parfait" : des moments privilégiés au cours desquels un père ou une mère de famille peut évoquer les difficultés qu'il ou elle éprouve. "On en discute, on essaie de voir si on peut lui filer des tuyaux..." Au sein du petit groupe de parents, on essaie d'"orienter plus que donner des solutions".

