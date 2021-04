"Entre violence et douceur", c'est le thème que nous explorons avec Emmanuelle Bosvet et Inès Saint Georges, conseillères conjugales et familiales au Cabinet Raphaël.

Comment canaliser la violence qui nous habite et fortifier notre douceur?

Observons l'alternance douceur et violence en chacun de nous:

- Nous allons visiter ces différentes parties en nous et comment elles cohabitent.

Cette période de la Covid 19 est violente, elle nous fait violence et cela exacerbe nos traits de personnalités, nos peurs, nos emportements…

Et dans le tourbillon du quotidien où les exigences de performance et de réussite sont de plus en plus tyranniques, y a-t-il encore une place pour la douceur ?

Oui, de toute évidence : elle devient même une nécessité dans notre monde

Une qualité qui n’est pas donnée à tout le monde, mais on peut tous progresser et apprendre à gagner en douceur.

La douceur est liée à la patience (je sais écouter, laisser le temps à l’autre d’être ce qu’il est, la bonté (je ne juge pas ), à l’humilité ( je sais me faire petit, discret):

Le contraire de la douceur, c’est le jugement, dureté voir la violence.

On peut se demander:

Comment se manifeste-t'elle? Par des mots, un regard, un geste, un silence…

Au contraire, ai-je vécu des évènements source de rancœur, de colère, de tension?

Nous pouvons tous gagner en douceur.

Nous allons relire nos manques de douceur envers nous-même, et envers les autres, dans notre couple, en famille.

Nous allons comprendre que porter un regard doux sur nous- même aide à porter un regard confiant envers l’autre.