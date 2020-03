Et si on se mariait ? comment savoir si on est prêt ? (3)

"Et si on se mariait ? Comment savoir si on est prêt ?" de Bénédicte LUCEREAU

Editeur : EDITIONS DE L'EMMANUEL

Date de parution : 01/01/2014

Cet ouvrage invite les couples qui se posent la question du mariage invite chacun à s'interroger sur le sens profond du mariage, sur ses conditions et sur ses enjeux, afin de répondre avec assurance à la question : " Suis-je prêt à me marier ?"



Bénédicte LUCEREAU conseillère conjugale et thérapeute de couples et de familles au micro de Sonia DUMESNIL