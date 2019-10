Être écolo au quotidien en famille

Pas besoin d’être spécialiste pour s’apercevoir que nous ne pouvons pas continuer à vivre en consommant de la sorte : Notre planète est polluée! Notre santé et celle de nos enfants sont en danger !



"Comment envisager l’avenir autrement ? Quelles sont les solutions qui existent et qui sont à portée de main (et de portefeuille ??)



Nous recevons aujourd’hui Clémence Pouclet, co-auteur du guide pratique « Ma santé, ma planète, mon budget »."