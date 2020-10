Être à l'écoute du murmure de la vie

"Ëtre à l'écoute du murmure de la vie", c'est l'invitation que nous lance Marie-Laure Choplin.

Auteure, ancien aumônier au CHU de Grenoble et formatrice, elle anime aussi des ateliers et des retraites qui honorent la vie spirituelle à même la vie quotidienne.

En s'inspirant de son dernier ouvrage intitulé "Un seul corps", Marie-Laure nous éveille à l'art de l'attention des petites choses qui rythment le quotidien. Elle égrène des situations ordinaires, des rencontres anodines, des moments en apparence banals ; elle laisse affleurer ses impressions, ses douleurs, ses doutes, ses révoltes, ses joies aussi.

Le lecteur parcourt, comme autant d’étapes sur un seul chemin, ce qui fait une vie et ses petits riens. Mais par-delà ces riens, l’auteure nous plonge en réalité dans ce qui constitue le cœur des évangiles : une attention aiguë portée aux choses et aux êtres, un regard sans cesse renouvelé sur le monde, une capacité à se décaler, se mettre en retrait, s’interroger, bref donner à la vie une autre chance, et surtout : s’adosser au message de ce Jésus, à la fois si frêle et si puissant.

Réveiller en nous le désir de "se reposer contre la poitrine de la vie".