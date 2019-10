Etre parent, c'est pas si facile !

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent

Pourquoi se quereller avec les enfants quand il est possible de faire autrement ?

Basé sur de récentes prises de conscience en psychologie, ce livre présente des façons innovatrices de résoudre les problèmes qu'on rencontre dans toute relation parent-enfant. Il met de l'avant une approche lucide, sensible et respectueuse, qui entraîne moins de stress et plus de gratification pour les parents comme pour les enfants.

On y trouve des techniques à la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces. Ça fonctionne, les résultats sont là! De charmantes bandes dessinées illustrent comment les habiletés de communication s'appliquent dans la vie quotidienne. Les parents apprennent comment : s'y prendre avec les sentiments négatifs de l'enfant, ses frustrations, ses déceptions, sa colère, etc ; suciter le désir de coopérer ; mettre des limites fermes tout en maintenant un climat d'ouverture ; éviter le recours à la punition ; favoriser l'image positive de l'enfant ; résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère de calme.

L'ATELIER DE GROUPE 'PARLER POUR QUE LES ENFANTS ECOUTENT' : Certaines personnes préfèrent être seules pour se mettre à l'apprentissage des habiletés présentées dans le livre «Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent». Toutefois, d'autres personnes préfèrent apprendre en groupe, afin de bénéficier de la richesse unique des interactions entre les participants.

Pour ces personnes, Faber et Mazlish ont créé un atelier permettant aux parents intéressés d'animer par eux-mêmes une série de rencontres de groupes, sans l'intervention d'un animateur chevronné. C'est ainsi qu'est né l'atelier «How To Talk So Kids Will Listen» qui a été traduit en plusieurs langues et a déjà fait le tour de la planète. Le matériel d'atelier traduit et adapté comprend un guide d'animation qui présente de façon simple, étape par étape, toutes les directives nécessaires pour animer efficacement un groupe de parents intéressés à faire l'apprentissage de ces habiletés. Des cahiers de travail sont également disponibles pour permettre à chacun des participants de compléter les exercices de l'atelier.

