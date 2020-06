Être parent en pleine conscience 2/2

Marie-Line Chef San Marcelino est formatrice en pleine conscience. Elle nous parle du livre "Être parent en pleine conscience", de Myla et Jon Kabat-Zinn. Dans ce livre, les auteurs nous parlent du métier de parent et expliquent non pas ce que l’on doit faire, mais comment nous pouvons être. Ils évoquent la pleine conscience en tant que clé pour une autre manière d’être parent.