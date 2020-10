Faire ses courses en Zéro Déchet

La démarche Zéro Déchet propose de réduire au maximum ses emballages pour polluer moins et consommer mieux.

Arriver réellement à « zéro déchet » peut sembler utopique, mais il s’agit d’un but vers lequel tendre et non d’une vérité absolue ! Une manière simple et ludique de changer ses

habitudes conso… Claire Chambon nous en dit plus.