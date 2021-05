Faire une tarte, rien de plus simple ! dit-on

C’est vrai et faux en même temps. C’est vrai dans sa conception de base : de la pâte foncée ou non dans un moule ; une garniture (fruits, flan,.. ; et hop au four et c’est bon. Mais toutes les pâtes ne peuvent être associées à n’importe quelle garniture ; les cuissons sont multiples et ne conviennent pas à toutes les tartes. L’association des goûts sont également importants… Bref réussir une tarte, « ce n’est pas toujours de la tarte ». Toutes les tartes ne sont pas semblables. Une tarte aux pommes par exemple est spéciale à chaque région, à chaque « tour de main ».