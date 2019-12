Fatigués, crevés, vannés, lassés, épuisés, morts, sur les rotules, rompus, vidés, éreintés, exténués, usés, consumés, ralentis, cassés, claqués, saturés, assommés, pompés, surmenés, etc. Les mots sont nombreux pour parler de la fatigue. On parle même de « bonne fatigue » ! Cela sous-entent-il qu’il puisse être bon d’être fatigué ? Ce n’est pas l’idée que l’on s’en fait ordinairement.

Tout le monde se dit fatigué, mais qui prend le temps d’analyser cette fatigue ? Pourquoi remplit-on sans cesse plus nos agendas ? et comment choisir nos priorités ?