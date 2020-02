" Gaston grognon " de Suzanne et Max Lang

Gaston le chimpanzé s'est levé de très mauvaise humeur, sans raison particulière. Le soleil est trop radieux, les bananes trop douces, le ciel trop bleu.Et tout le monde semble d'accord sur un point : c'est tellement dommage de faire la tête par une si belle journée ! Marabout, Lémurien, Serpent, chacun y va de son petit conseil pour encourager leur ami à se détendre, à sourire et à s'amuser... ce qui a le don d'énerver encore plus Gaston. Et si la solution, c'était de le laisser être grognon ?

