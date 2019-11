Geneviève Ancel, dialoguer en humanité

Geneviève Ancel a un Curiculum Vitae impressionnant : elle a notamment été chef de Cabinet du ministre de l'environnement en 1984, chargée de mission sur l'accompagnement au changement au Grand Lyon, membre du Comité scientifique de l'Association 4D (dossiers et débats pour le développement durable) et du Collectif Rio + 20, membre du PIRVE = Programme Interdisciplinaire de Recherche Ville et Environnement.

Co-fondatrice des Dialogues en Humanités à Lyon en 2002, elle a eu la joie de voir s'étendre cette initiative à 15 villes dans le monde

Elle revient sur les étapes marquantes de sa vie et sur ce "Festival citoyen gratuit pour se faire du bien".

Des milliers de personnes de toutes origines, cultures, convictions et parcours de vie sont depuis presque 20 ans au rendez-vous des Dialogues en humanité qui se tiennent la première semaine de juillet dans le parc de la Tête d’Or et dans le Vieux Lyon.

Une invitation à découvrir, réfléchir, apprendre les uns des autres et inventer un “mieux vivre ensemble” au sein de nos familles, notre quartier, notre société, notre planète.

Plus de 150 ateliers gratuits, des temps de découverte sur les sujets les plus variés, ainsi que des sessions tournées vers l’action, composent un programme dense.

Avec pour ambition de découvrir ce qui fait obstacle à la bienveillance, à l’équité, à la justice, à la paix, et à préserver le climat pour tous les habitants de la terre.

Ce qui revient à interroger qui nous sommes, ce qui rend nos sociétés toxiques et met notre monde en danger, comment les individus et communautés structurent les rapports entre eux et avec la nature,

et à trouver les multiples chemins du «bien vivre».