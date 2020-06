Graine de femme, être femme cela s'apprend

Clémence Delorme est conseillère conjugale et familiale. Elle nous fait découvrir le parcours "Graine de femme" proposé par Isha formation.

L’adolescence est souvent un moment charnière, où la petite fille enthousiaste, créative et confiante perd tout son élan et se sent perdue. Des questions sur son identité, sa vocation, ses valeurs, jaillissent à un moment de la vie où le conformisme ambiant, la perte des repères, et les attentes constituent une réalité douloureuse.

La plupart du temps, les jeunes filles grandissent sans épanouir leurs désirs profonds, en tentant de s’adapter à leur environnement et de répondre aux attentes souvent contradictoires qui pèsent sur les femmes.

Or être femme est une expérience qui s’enracine dans la joie ! D’autant que, chaque femme possède une personnalité unique qu’il s’agit de faire rayonner !

Graine de Femme s’adresse ainsi à des jeunes filles entre 14 et 17 ans. Le parcours Graine de Femme conduit à OSER : oser être soi, et oser être femme !

Au Programme:

- 15 ateliers de 2h

- Bienveillance et partage : des petits groupes entre 12 et 18 filles.

- Des thèmes variés : corps, psychologie, projets, créativité, amour, sexualité, société, relations, spiritualité. Tout ce qui touche les femmes est abordé.

- Des outils interactifs et ludiques : jeux, des quizz, des échanges, des créations, de l’art, du mouvement… le corps est remis au centre de toute la pédagogie !

- Profondeur et Légèreté : aborder des sujets essentiels de la vie, avec humour et dans la joie