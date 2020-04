Le vendredi à 19h12 et le samedi à 10h03

Une nouvelle émission sur l’antenne de RCF Charente pour vous donner la parole. Avant même le confinement, les visites à aînés qui sont dans des établissements de maison de retraite n’étaient plus possible. Et nous savons tous combien les relations aux autres sont essentielles… et sans doute encore plus dans ce contexte particulier d’urgence sanitaire. Cette émission est diffusée le vendredi à 19h12 et rediffusée le samedi à 10h03. Elle permet d'entendre des messages de familles de résidents de maisons de retraite. Pour pouvoir adresser un message à votre proche dans le cadre de cette émission, il vous suffit d’appeler le jeudi après-midi entre 14h et 15h30 à ce numéro : 05 45 95 13 35. Vous pouvez enregistrer votre message audio jusqu’à 2 min 30 environ. Cette émission doit être une occasion de maintenir le lien entre les maisons de retraite et l’extérieur. Elle est aussi disponible en podcast sur internet.