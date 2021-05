Ils ont osé changer de vie !

Tout plaqué, vivre de sa passion, changer de région, de métier, pas si simple... Anne Sophie et Arnaud Lefebvre l'ont fait. Ils témoignent des difficultés mais surtout des joies rencontrées. Un mot clé revient souvent "quand tout se met en place, que ça s'aligne, c'est que c'est le bon moment". Responsable d'une maison de retraite, pour Anne Sophie, et accompagnateur dans l'arrêt du tabac pour Arnaud, les voilà dirigeants de "la P'tite Poule Rouge" dans le Périgord Noir ; gites et chambre d'hôte à gérer !