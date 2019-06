À l’occasion du 20e anniversaire du site Internet du diocèse de Rennes et des Journées Mondiales des Communications Sociales,

le Service de communication a proposé une conférence « Internet : Bulles ou Communautés ? ».

Deux thèmes ont été abordés : « Le web et ses conséquences sur l’Homme. » et « Les jeunes catholiques et les médias sociaux. »

Les intervenants étaient le père Renaud Laby, qui prépare une thèse en sciences religieuses sur les catholiques et le web, ainsi que Timothée Berthon, créateur de l’application YouPray.

La conférence a été diffusée en direct sur youtube.com/DioceseDeRennes35