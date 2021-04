Irène Jacob, le Big Bang de la vie

Dans son roman nommé "Big Bang", la comédienne Irène Jacob partage des pans de son histoire familiale: sa complicité avec son père astro-physicien, la disparition tragique de sa grand-mère Violette, ses interrogations sur le sens de l'existence. Elle partage ses questions et ses découvertes sans fausse pudeur.

Une phrase pourrait introduire sa démarche:

« Ici, devant le deuil et la promesse de la vie, je me tiens et j’avance… »

Dans son livre, Irène Jacob, l’inoubliable interprète de La Double vie de Véronique, rapproche deux évènements simultanés et essentiels : la disparition de son père, grand physicien, et la naissance d’un enfant.Ce texte subtil, sensible et tendre lui permet de revenir à ces deux moments où le miracle de la vie et l’infiniment grand se mêlent.

La physique, le firmament à perte de vue, le Big Bang, les questions de la psychanalyse mais aussi la perception du temps, la brume des souvenirs ou les images à vif, les émotions, leurs manifestations explosives, le sommeil et les rêves irisent ce récit tout à la fois bouleversant et lumineux.