J'aide mon enfant à gérer le stress et les émotions

Nous avions vu dans notre première émission Chemin d'Apprentissage que la sophrologie permet de mieux faire face au stress et aux émotions, notamment.

Pourquoi pratiquer la sophrologie et la méditation avec les enfants ?

Les enfants sont particulièrement vulnérables face au stress et aux émotions, leur cerveau se construit et ils ont déjà naturellement tendance à sur-réagir aux évènements de la vie.

Sans diaboliser le monde d’aujourd’hui, il y a quand même une tendance à être dans le faire, l’activité à tout prix. Les enfants sont très sollicités face aux médias, aux écrans, aux jeux vidéo, au manque de sommeil. Ils ont plus que jamais besoin de se reconnecter à eux-mêmes.

Nos enfants construiront le monde de demain, la sophrologie et la méditation n’est pas la solution miracle mais une des pistes à combiner avec d’autres autour de la parentalité et la société que l’on veut pour nous et nos enfants.

Une pratique à faire avec son enfant :

Etre soi-même disponible (on éteint son téléphone) et on ne force pas l’enfant, selon l’âge on adapte les exercices avec des images ou des objets.

Exercice du doudou sur le ventre avec un petit : On s’allonge sur un tapis auprès de l’enfant et on propose à l’enfant de faire ensemble comme un jeu. ex quand l’air rentre le doudou monte et puis quand l’air sort, le doudou descend, on ralentit progressèrent pour que le doudou descende de plus en plus lentement

Exercice du spaghetti pour les plus grand : c’est une adaptation de l’exo vu dans la 1ère séance pour évacuer les tensions, une colère, une peur : Debout ou assis : j’inspire pendant que je retiens l’air, je contracte mes mains, je monte mes épaules, je viens faire une grimace, et le reste du corps. Je m’imagine dur comme un spaghetti. Dès que j’ai besoin je relâche mon souffle et je décontracte mes muscles comme un spaghetti qui se ramollit. Je prends le temps de venir m’assoir les pieds au sol pour sentir l’air qui rentre et qui ressort, je suis relié à moi-même je suis relié au monde qui m’entoure.

Biblio :

Dix exercices pour bouger et méditer : Les mouvements de la pleine conscience, éditions Poche – 2018, de THICH NHAT HANH (Auteur), Charlotte DES LIGNERIES (Illustrations), 14,90€

J'aide mon enfant à surmonter son stress, collection EYROLLES de Sylvie Sarzaud, sophrologue – 2011, 10 €.

42 exercices de yoga et sophrologie à pratiquer avec votre enfants sans préparation ni matériel qui sont décrits pas à pas et durent de 3 à 15 minutes.