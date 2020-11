Jasmine et Aymeric, couple missionnaire

Au retour de coopération missionnaire à Madagascar, Jasmine et Aymeric répondent à l'appel du Seigneur à s'occuper des plus pauvres. Ils ont aujourd'hui 4 enfants et habitent à proximité d'un centre d'accueil de personnes de la rue. Ils ont par ailleurs mis au point avec un prêtre, le père Paolo, le parcours "Vivre d'amour": 7 soirées destiné aux couples, notamment ceux qui vivent des difficultés. Ce parcours est animé conjointement par le couple et le prêtre.

Présentation de "Vivre d'amour"

https://www.youtube.com/watch?v=gvUWuhSf1ec&feature=youtu.be