Jasmine et Aymeric: parcours de couple

Après 7 années de mariage et de vie confortable, Jasmine et Aymeric ont le sentiment qu'ils ont réalisé tous leurs projets... Ils se sont éloignés du Seigneur. Ils décident de partir en coopération missionnaire à Madagascar avec leurs deux enfants. Les premiers temps sont très difficiles pour le couple. C'est alors que le Seigneur les rejoint au cours d'une retraite de couple et, dans un chemin de conversion, les amène à leur retour en France à se mettre au service des plus pauvres, au sein d'un lieu d'accueil pour personnes en grande précarité.