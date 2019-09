​Je m’autorise à prendre du temps pour moi : la sophrologie

C’est la rentrée scolaire, l’emploi du temps familial se met en place, on organise le planning des activités des enfants…. Et nous parents, quel temps nous réservons-nous pour prendre soin de nous-même ?

Nous recevons aujourd’hui Laurence Leroy, sophrologue diplômée, maman de 2 grands enfants, qui nous invite à nous autoriser, en tant que parent, à prendre du temps pour nous même.

Pourquoi prendre soin du temps pour soi, est-ce que ce n’est pas un peu égoïste ?

L’accompagnement des enfants demande beaucoup d’énergie au quotidien. Pour nous adapter au mieux aux aléas de la vie et à la singularité de notre ou de nos enfants, il va être salutaire de venir construire des espaces de ressourcement.



A quoi sert la sophrologie ?

Il s’agit de prendre un temps pour se poser et apprendre à :

> mieux faire face au stress et aux émotions,

> bouger en douceur tout en renforçant les os, la posture et l’équilibre corps/esprit,

> développer la présence attentive à soi-même et au monde qui nous entoure.



Comment peut-on faire tout cela ?

Il s’agit de combiner des exercices corporels doux avec la respiration, la visualisation, la

méditation.



Exercice : Le déplacement des tensions

Debout ou assis : les pieds posés jambes décroisées, on imagine une tension, une contrariété dans le creux de nos mains. On inspire pendant que je retiens l’air, je contracte mes mains et je viens contractée si j’ai le temps les bras, le visage, les abdos, du haut en bas. Dès que j’ai besoin d’expirer, je viens expirer et relâcher mes muscles. Je prends conscience de ma respiration qui se replace pendant 2 à 3 respirations naturelles. Je peux renouveler 3 fois en retenant l’air plus ou moins longtemps.

Surtout à la fin, je prends le temps de sentir la détente du corps et de l’esprit au rythme de l’air qui entre et ressort par le nez pour installer un espace de récupération. Ce souffle qui me relie à moi-même et qui me relie au monde qui m’entoure.



Biblio

La Sophrologie pour les Nuls / 2014 / 12 €,

Un livre clair, utile pour ceux qui veulent découvrir la sophrologie et qui donne des détails intéressants pour comprendre pourquoi et comment la sophrologie qui va au delà de la relaxation. Il y a beaucoup de pratiques bien expliquées et détaillées ainsi qu’un CD. On dit en sophrologie que ce qui est important c’est la pratique.

Méditer avec les enfants / 2016 / 7,95 €.

C’est un petit cahier qui donne plein d’idées pour méditer avec vos enfants. Elle a écrit différents autres livres qui sont tous très bien. C’est une psychologue et instructrice de MBSR, mindfulness ou pleine conscience laïque.

Note : vous pouvez retrouver les activités de Laurence Leroy sur son site : https://www.laurenceleroy.com

Laurence propose des séances individuelles, au Mans, à Yvré l’Evêque ou à votre domicile, ainsi que des ateliers collectifs le mardi soir à Yvré l’Evêque. Vous intervenez également auprès des établissements scolaires, des entreprises et des maisons de retraites.