Je peux la taper… elle est de ma famille

Jean-Pierre Thielland, président de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, aborde dans son livre l’attachement et la violence éducative ordinaire. En France, près de 80% des enfants sont soumis à des punitions corporelles, des humiliations ou des violences psychologiques sous forme de punitions ou sanctions diverses. La tolérance à l’égard de ces pratiques et l’absence de politique de prévention à l’échelle nationale ont un impact très lourd sur l’état de santé psychique de nombreux enfants et adolescents.