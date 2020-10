Je suis né une deuxième fois le 1 er mai 2015 !

Cette semaine une rencontre avec un passionément vivant : Amaury Becker, qui nous confie ses convictions et sa joie de vivre.



Amaury a 27 aujourd'hui, il y a 4 ans, alors qu'il terminait son école de l’air pour être lieutenant, avec un niveau d’étude d’ingénieur, quand, suite à un accident de voiture, il reste 3 mois dans le coma et doit suivre ensuite un très long programme de réadaptation suite aux séquelles de son traumatisme crânien. Sa vie d’avant l’accident ?...il l’a oubliée et n’hésite pas à dire : « Je suis né le 1 er mai 2015 !