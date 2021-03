Journée de la trisomie 21 : rencontre avec l'association Etoile du Berger

Ce dimanche 21 mars, se déroulera la journée mondiale de la trisomie 21. Une journée pour sensibiliser le public, faire le point sur les avancées de l’intégration des personnes porteuses de ce handicap…C'est l'occasion de découvrir l’association « L’étoile du berger ». Basée aux Rives de l’Yon à Saint Florent des Bois, elle a pour objectif de permettre à deux jeunes femmes, Aurore et Sabine, toutes deux porteuses de trisomie 21, d’avoir une vie la plus normale possible. Anne Detter reçoit pour en parler trois membres de l'association, Madeleine, Catherine et Colette.