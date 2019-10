L'abri de la providence à Angers : des valeurs humanistes qui fonde son action

L’Abri de la Providence, association de lutte contre l’exclusion, intervient depuis 1930 sur l’agglomération angevine pour la prise en charge des personnes en grande précarité. Son ancrage territorial et sa proximité lui permettent d’apporter au plus près des besoins des réponses adaptées et complémentaires.

Découverte de cette association avec son président : Joël JANNETEAU.