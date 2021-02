L'aide à domicile pour les familles

Depuis 1954, l'UDAF 17 a mis en place un service d'aide à domicile à destination des familles, personnes en situation de handicap, personnes âgées... Nicole Roy, responsable de secteur pour l'aide à domicile et Lena Delpuech, technicienne d'intervention sociale et familiale décrivent le fonctionnement et le rôle de ce service de soutien.