L’ancre et les voiles : une aventure familiale.

Une joyeuse famille franco-péruvienne nous invite en voyage avec elle. Marion, Ivan, Anne, Claire, Agathe et Antoine projettent de larguer les amarres au cours d’un long voyage en voilier. Ensemble, ils mettent en avant les apprentissages que l’on peut faire à tout âge par l’expérience de la vie. Chacun a la possibilité de suivre leurs aventures au travers des vidéos qu’ils réalisent en famille : des vidéos unilingues ou bilingues en français et en espagnol, visibles sur leur chaîne YouTube. Les BDs de Claire, quant à elles, sont à découvrir sur la page Facebook de l’Ancre et les Voiles.