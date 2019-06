L'argent au sein du couple

Tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à 19h30 et le dimanche qui suit à 10h00

Le couple, tout une histoire, tout un chemin, tout un parcours de vie....Le couple, une belle aventure, un mystère aussi... On en a jamais fait le tour.... Humblement et avec discernement, Sylvie Pigé et Anne Napoléoni nous inviteront à danser toutes les semaines "autour du souple" pour mieux le conaître.