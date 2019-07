L'association Cinéma Parlant à Angers

Cinéma Parlant est une association d’éducation à l’image et au cinéma.

Elle coordonne des projets culturels et des dispositifs nationaux d’éducation à l’image, donnant lieu à la mise en place d’actions mêlant ateliers de pratique artistique et visionnage de films accompagnés par des professionnels de l’audiovisuel. Association ressource, elle peut aider à la mise en place de projets cinéma.