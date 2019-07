L'association Cinéma Parlant propose une projection en plein air le 21 août à Angers

Projection en plein air et sur écran géant du film Cro Man, de Nick Park le 21 août

A la préhistoire, les mammouths et les dinosaures vivent en parfaite harmonie avec les hommes des cavernes. La tribu de Doug et Crochon, son meilleur ami, va devoir faire face à une menace bien plus terrible que les plus grands prédateurs: une nouvelle ère, l’Âge de Bronze. L’infâme Lord Noz, chancelier véreux de cette civilisation moderne, aspire à la conquête de leur territoire…

Pour votre confort, prévoyez des vêtements chauds !

Rendez-vous dans la rue Savary à Angers le 21 août à 21h15. L'accès est libre.

En cas de météo défavorable, repli à la Maison de quartier Le Quart'Ney.