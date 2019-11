L'association David sensibilise aux syndromes Ehlers-Danlos

L’association DAVID (Développement d’Actions Visibles et d’Initiatives Dédiées aux SED) - organisation 100% bénévol e– a pour objet de :



-Soutenir des projets de recherche dédiés à la recherche sur les Syndromes d’Ehlers-Danlos



-Organiser notamment la manifestation sportive « Rando Raid de la Loire Arts et Métiers » en vue de faire connaitre la maladie et de collecter des fonds pour la recherche



-Promouvoir et s’associer à toutes initiatives parallèles qui ont les mêmes objectifs



Les syndromes d’Ehlers-Danlos touchent le collagène et entraînent des accidents vasculaires très graves ainsi qu’une instabilité articulaire invalidante. il s’agit d’une maladie génétique rare qui ne bénéficie d’aucune subvention.