L’Ecole de la deuxième chance

Beaucoup de jeunes sortent sans qualification du système scolaire et rencontrent beaucoup de difficultés pour s’insérer non seulement dans la vie professionnelle mais de ce fait aussi dans la vie sociale. Alors que souvent, ils ont un projet en tête pour se construire. Et c’est là qu’intervient l’Ecole de la 2e chance. Avec nous Marline Piovesan, directrice de l’Ecole de la 2e chance de Forbach.