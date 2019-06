L’école, une école pour tous ?

24h par semaine en primaire, 30h au collège ou au lycée 36 semaines par an. De 3 à 16 ans… Cela fait à peu près 14 000 heures passées à user ses fonds de pantalons sur les bancs de l’école.



Mais les enfants sont-ils tous fait pour les maths, le français, rester assis toute la journée sur une chaise ? Et si ce n’est pas le cas, on fait quoi ?



Invités : Gwenn Alvarez

En studio : Marie Antoinette, Anne, Delphine et Gwenn.