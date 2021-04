L'éducation positive commence dès le plus jeune âge.

Les relais d'Assistants Maternels : un lieu d'accueil et d'écoute pour les professionnels et pour les parents. On y acccompagne la professionnalisation et la parentalité au travers de formations et d'ateliers.



Sandrine Tondeur, responsable du RAM de Molsheim, nous parle de son métier et des projets lancés dans son secteur depuis 2014 avec passion. Le 30 avril, pour la journée internationale de la non violence éducative, elle co-organise avec ses collègues des interviews de personnalités qui défendent une éducation sans violences physiques ou verbales. Elles seront retransmises sur youtube https://ram.cc-molsheim-mutzig.fr/