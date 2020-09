L'histoire de l'alimentation

Homo habilis (littéralement « homme habile ») est une espèce éteinte du genre Homo qui, d'après les fossiles trouvés à ce jour, aurait vécu en Afrique de l'Est il y a entre 2,3 et 1,5 millions d'années environ. Il y a 2,5 millions d’années, la plus ancienne espèce du genre « Homo » était omnivore : sa nourriture principale faite de végétaux et d’animaux, avec une part tout de même importante aux produits de la cueillette. Concernant les saveurs sucrées, elles n’étaient apportées que par les fruits et le miel