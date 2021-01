L'hypersensibilité: Que Faire?

La sensibilité est une merveille, elle nous permet de nous sentir vivants et d'être en lien avec nous-mêmes et avec le monde. Pourtant, certaines personnes peuvent se sentir en hypersensibilité ou en hyposensibilité. Carol Pirotte et Nicolas Souchal, auteurs de "C'est trop fort" aux Editions Leduc, nous expliquent les mécanisme de cette sensibilité. Ils expliquent le phénomène du traumatisme qui peut enclencher cette hypersensibilité ; mais surtout, ils nous donnent des pistes pour mieux faire face à ces situations de débordement.