L’imposture des droits sexuels ou la loi pédophile au service du totalitarisme

Elle expose la sexualisation des enfants, ainsi que le flou qui s’immisce en Europe et plus particulièrement en France, sous l’influence de l’Organisation Mondiale de la Santé, dans une législation prônant une transgression de l’intimité et du psychisme de l’enfant qui n’a rien à voir avec la prévention et la protection à laquelle il a droit de la part de ses parents et de l’état.