L’insertion par l’activité économique

L’accès à l’emploi n’est pas égal pour tous. Certains, et notamment des jeunes ont plus que d’autres des difficultés pour entrer dans une activité professionnelle. Le CMSEA est à leur côté. Avec Yves POINSIGNON Directeur du Pôle Protection de l’Enfance et Christelle OTT, Directrice du dispositif d’insertion par l’activité économique du CMSEA.