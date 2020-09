1990. Autour de l’unique téléphone fixe d’un appartement parisien se chuchotent les secrets d’une famille en crise : la fuite du père, le chagrin de la mère et les tourments adolescents de Caroline, qui déroule le fil de cette année si particulière. L’odeur de la colle en pot peint avec légèreté et mélancolie le moment de bascule entre l’enfance et l’âge adulte, une période bouleversante et intemporelle.