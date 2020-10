L'orientation de nos jeunes, aidons les à rester curieux

Il rêve d'être magicien, conducteur de drone, .... laissons le rêver ; Son rêve nous en dit long sur ses désirs, ces "verbes" comme le dit Alexia Toulemonde de Cap Avenir Conseil, pourront aider à déterminer ce qui tient le plus à cœur et ainsi d'orienter son projet de métier. Tout est possible ! Voici une façon de pratiquer l'orientation basée sur les désirs du jeune ; Voici des bons conseils qui vous permettront d'aborder en douceur ce vaste sujet de l'orientation scolaire.