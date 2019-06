La bienveillance est un concept que l’on évoque de plus en plus et dans bien des domaines puisque, par exemple, on parle de management par la bienveillance dans l’entreprise. Mais sait-on au juste ce que c’est ? Quelle est la place dans un domaine particulier comme l’éducation et plus particulier la protection de l’enfance. Avec Yves Poinsignon directeur du Pôle Protection de l’enfance au Comité Mosellan de Sauvegardde de l’Enfance.