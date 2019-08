La boîte à mots, une association avec des "facteurs" et des "répondants"

La boîte à mots propose des ateliers d'écriture de lettres dans les écoles et les collèges. L'objectif est de soutenir les enfants et les ados par des correspondances tout au long de l'année scolaire. Nous en parlons avec Anne-Lise Hervieu, coordinatrice de l'association à Angers.



Pour plus d'informations vous pouvez la contacter au 06.13.44.13.58