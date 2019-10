" La bonne humeur de Loup gris " de Gilles Bizouerne et Ronan Badel

Un matin, Loup gris se réveille de bonne humeur, vraiment de très bonne humeur. C’est donc confiant et fier comme un loup qu’il part en quête de nourriture : " Holà ! C’est moi le lououuuup, je suis le plus beau, le plus costaud ! ". Mais tout au long de sa journée, qui avait si bien commencé, Loup gris chasse des proies beaucoup plus futées que lui. Le bélier, la truie, le mouton et le cheval vont tour à tour se jouer de Loup Gris qui finira sa journée au bout du rouleau et plus trop sûr d’être le plus beau…