Ce bagad fête cette année ses 60 ans d'existence. Il s'agit d'un ensemble de musique et danse traditionnelles bretonnes basé à Trélazé, capitale de l'ardoise, dans le Maine et Loire. Dans un esprit d’éducation populaire, cette formation oeuvre pour faire perdurer la tradition.



Des événements seront organisés à Angers et Trélazé les 5 et 6 juin pour marquer le 60ème anniversaire de l'association.