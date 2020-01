La brise d'Anjou entretient le folklore angevin

Créée en 1958, cette association porte les couleurs de l'Anjou en France et à l'étranger. Ils font revivre les traditions recueillies auprès du monde rural des bords de Loire et tout l'Anjou de la fin du 19ème siècle à travers, les costumes, les coiffes, la musique, les chants et le patois.



Alain Renou en est membre depuis 1964 et le président depuis 7 ans. il nous en dit plus sur ce patrimoine immatériel de notre Anjou.