" La cabane de Nils " de Robbe De Vos et Charlotte Severeyns

Nils a une cabane secrète dans les bois. Il y retrouve toujours Papy. Ensemble, ils observent les oiseaux, les insectes, et font les meilleurs feux de camp de la forêt. " Tu peux toujours venir te réfugier ici, quand le silence est trop lourd, ou quand quelqu’un te manque ", chuchote Papy.

Un album qui émerveille et réconforte, où il est question de la richesse du lien qui unit un enfant et son grand-père, de la force de l’imagination et de la puissance bienfaisante de la nature. Un livre jeunesse de Robbe De Vos et Charlotte Severeyns, paru aux éditions versant sud jeunesse, à retrouver à la librairie Récréalivres.