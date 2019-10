La caisse à remords, Picasso graveur - une exposition à Belfort

A découvrir jusqu'en janvier 2020, une très belle exposition d'oeuvres prêtées par le Kunstsmuseum de Münster et surtout un don exceptionnel de 45 estampes inédites de Picasso au musée d'art moderne de Belfort. "Un journal de la vie de Picasso" décrit Marc Verdure, commissaire de l'exposition et directeur des musées de Belfort, plus de détails dasn cette chronique.