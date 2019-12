Un jour, oh, malheur, profitant de son absence, le rat lui mange deux de ses oeufs. Deux de ses oeufs sur trois ! Sans plus tarder, la chachatatutu prend sa volée et va demander justice au phénix, le Roi des oiseaux.

Un conte tibétain plein de malice et de sagesse, raconté par Jean-Louis Le Craver et illustré par Nathalie Choux. Un livre jeunesse paru aux éditions Syros, à découvrir à la librairie Récréalivres.