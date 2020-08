La confiance, c’est quoi au juste ?

Nous approfondissons cette question avec les conseillères conjugales et familiales du Cabinet Raphaël, Sophie Passot et Emmanuelle Bosvet.

Nous nous enchons avec elles sur les questions suivantes :

On naît avec ou on naît sans ? On peut la travailler ?

Confiance en soi et confiance en l’autre sont-elles intimement liées ?



Comment cultiver la confiance et l'éspérance en mon enfant, mon ado ?

Comment faire crédit à la promesse d’avenir qu’il porte en lui ?

Quelques pistes : l’écoute (le questionner sur ses goûts, ses besoins et écouter !), l’autoriser à être différent, lui montrer qu’il est digne de confiance, qu’il se sente aimé inconditionnellement.



Comment cultiver la confiance dans le couple ?

Un couple qui ne sera pas basé sur la confiance ne peut pas durer.

Ce qui abîme le plus la confiance dans un couple, c’est le mensonge et bien-sûr l’infidélité. Peut-on s’en remettre ?

Pardonner n’est pas oublier. Pardonner n’est pas passer un coup d’éponge.

Pardonner, c’est prendre acte de l’obstacle, nommer l’échec, reconnaître ses conséquences dans notre histoire et refuser de nous laisser enfermer dans ses conséquences.

Ensuite, il sera peut-être possible d’accueillir un potentiel nouveau qui change notre regard, ravive nos forces, nous apaise, nous aide à poursuivre la route.

La confiance se reçoit, s'apprend et se cultive tout au long de la vie.