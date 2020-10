" La danse de l'ours ", de Suzanne Bogeat et Anaïs Brunet

L’ours Sacha s’intéresse au miel. Banal. Moins banal et plus malin, il s’intéresse aussi aux abeilles. Car manger du miel sans se faire piquer, quel régal ce serait... L’impossible reste donc à accomplir : devenir ami avec les abeilles.

Ayant remarqué leur ballet, Sacha se met en tête d’apprendre à danser...





Une quête itinérante et initiatique, paru aux éditions Albin Michel, à retrouver cette semaine dans les belles histoires de RCF Sarthe, et bien-sûr sur les étagères de la librairie Récréalivres